27 июня. Mossovetinfo.ru – Фигуры, предупреждающие пешеходов об осторожности, установлены на двух пешеходных переходах в Москве, сообщила журналистам глава пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.



Фигуры выглядят как мультипликационные персонажи, одетые в форму, напоминающую форму инспекторов дорожного патруля. В руках они держат таблички с предупреждающей надписью: «Не спеши. Посмотри по сторонам».



По словам Писарь, фигуры установлены на нерегулируемых переходах для повышения безопасности граждан, чтобы привлечь внимание пешеходов. В настоящее время фигуры установлены на улице Плющиха и в районе станции метро «Аэропорт». В дальнейшем их местоположение может измениться.



Фигуры выполнены из прочного светоотражающего материала, поэтому они будут видны и днем, и в темное время суток. Установлены они так, чтобы не мешать проезду автомобилей и движение пешеходов.