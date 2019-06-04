4 июня. Mossovetinfo.ru – График движения пригородных электричек изменится в Москве в День России, 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Накануне праздника, во вторник, 11 июня, пригородные электрички будут ходить по расписанию пятницы. В День России, 12 июня, электрички будут ходить по расписанию воскресенья.



Изменения коснутся всех направления МЖД, а также ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Уточнить актуальное расписание можно будет на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также на вокзалах и остановках.