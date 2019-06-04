Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.06.2019 08:28

График движения электричек изменится в Москве в День России, 12 июня

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  расписание  День России 

4 июня. Mossovetinfo.ru – График движения пригородных электричек изменится в Москве в День России, 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Накануне праздника, во вторник, 11 июня, пригородные электрички будут ходить по расписанию пятницы. В День России, 12 июня, электрички будут ходить по расписанию воскресенья.

Изменения коснутся всех направления МЖД, а также ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Уточнить актуальное расписание можно будет на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также на вокзалах и остановках.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  расписание  День России 

Возврат к списку

Лента новостей

08:44 В России ГИБДД планирует запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

08:28 Город (Москва и область) График движения электричек изменится в Москве в День России, 12 июня

08:12 Общество Жаркая и солнечная погода ожидается в Москве 4 мая

22:34 Общество Москвичи выберут три округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

17:27 Город (Москва и область) До конца 2019 года в Москве появится 20 круглогодичных ярмарок

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru