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Город (Москва и область)     13.04.2021 10:18

График движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится 17,18, 24 и 25 апреля

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Теги:  МЖД  электрички  расписание электричек  изменения расписания 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — График движения пригородных поездов на Киевском направлении МЖД изменится 17-18 и 24-25 апреля из-за работ на станции Толстопальцево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

В ходе работ на станции, которая в перспективе станет частью маршрута МЦД-4, будут разобраны временные пролетные конструкции, которые были возведены, чтобы не останавливать движение поездов во время прокладки под путями нового пешеходного перехода.

На время проведения работ, движение поездов на станции будет организовано в реверсивном режиме по одному пути. В связи с этим, у ряда пригородных электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть пригородных электропоездов будут следовать укороченным маршрутом, несколько электричек временно выведут из расписания.

Подробнее узнать об изменениях в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание электричек  изменения расписания 

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