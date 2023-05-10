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11.05.2023, 13:15
График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
11 мая. Mossovetinfo.ru - Московские власти официально сообщили о сервисе проверки графика отключения горячей воды в 2...
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Город (Москва и область)
11.05.2023, 11:48
Запустить МЦД-3 и МЦД-4 в Москве планируют осенью 2023 года - Собянин
11 мая - Mossovetinfo.ru - Осенью планируется открыть движение по двум новым Московским центральным диаметрам — МЦД-3 ...
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Город (Москва и область)
10.05.2023, 13:19
С жалобами на укусы клещей в Подмосковье с начала сезона обратились 1 тысяча 709 человек
10 мая. Mossovetinfo.ru - 1 тысяча 709 человек, в том числе 460 детей обратились в Московской области в медучреждения с жал...