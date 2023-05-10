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Город (Москва и область)     11.05.2023 13:15

График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

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Теги:  вода  горячая вода  отключение  график отключения горячей воды в Москве в 2023 году  сервис проверки  Telegram-бот  Телеграм-бот 

11 мая. Mossovetinfo.ru - Московские власти официально сообщили о сервисе проверки графика отключения горячей воды в 2023 году.

График отключения горячей воды в Москве доступен на сайте горадминистрации, в мобильных приложениях «Моя Москва» и на сайте Московской объединенной энергетической компании («МОЭК»).

Также «МОЭК» запустил телеграм-бота с информацией о датах отключения горячей воды - @MOEKteplo. Для этого надо запустить бота и перейти в соответствующий раздел, где указать или выбрать из раскрывающегося списка улицу и номер дома — сервис выдаст даты проведения работ на сетях теплоснабжения.

Отключение горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону, продолжительность отключений составляет не более 10 дней.

Кроме того, жители могут уточнить график планового отключения горячей воды в своем доме, обратившись по телефону в единую справочную службу правительства Москвы (+7 495 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 495 539-53-53) или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону (+7 495 539-25-25).

Если в вашем доме или подъезде произошло внеплановое отключение горячей воды, вы можете обратиться: в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53; в электронную приемную Мосжилинспекции; в свою управляющую компанию. Узнайте ее контакты на сайте «Дома Москвы»; по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.

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Теги: 
вода  горячая вода  отключение  график отключения горячей воды в Москве в 2023 году  сервис проверки  Telegram-бот  Телеграм-бот 

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