 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     30.04.2021 12:52

График работы госучреждений в Москве с 1 по 10 мая

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  госучреждения  майские праздники  режим работы 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Режим работы ряда госучреждений изменится в Москве в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая, сообщается на портале mos.ru.

Центры госуслуг «Мои документы»:

В праздничные дни 1 и 9 мая прием посетителей в центрах госуслуг осуществляться не будет.

В остальные дни с 1 по 10 мая график работы центров «Мои документы» будет обычным, районные центры будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Сотрудники МВД РФ, которые оказывают услуги в центрах «Мои документы», 30 апреля будут работать с 09:00 до 15:45, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая будут принимать посетителей по обычному графику.

Отделы ЗАГС:

С 1 по 3 и с 9 по 10 мая отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний в Москве работать не будут. 4, 5, 6 и 7 мая отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний будут работать в обычном режиме: с 09:00 до 18:00.

8 мая в связи с предпраздничным днем ЗАГСы и Дворцы бракосочетаний будут работать с 09:00 до 17:00.

С 11 мая отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний возобновят работу в обычном режиме.

Центры социального обслуживания:

Центры соцобслуживания с 1 по 10 мая работать не будут. Однако, в случае острой необходимости, соцработники доставят продукты продукты и лекарства пожилым гражданам, а также лицам с хроническими заболеваниями, если у них имеет подтвержденный диагноз о заболевании коронавирусом.

Центры занятости:

С 1 по 3 и с 8 по 10 мая Центры занятости работать не будут. С 4 по 7 мая в центрах госуслуг будут работать с 08:00 до 20:00, флагманские центры «Моя работа» — с 09:00 до 20:00.

Центры помощи семье и детям:

Центры помощи семьи и детям будут закрыты с 1 по 10 мая, однако экстренную помощь можно будет получить по телефону круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности»: 051.

Ветеринарные клиники:

Все ветеринарные клиники Москвы относящиеся к комитету ветеринарии с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме кроме Рублевской ветеринарной клиники, станции по борьбе с болезнями ЮВАО и ветеринарного участка «Северный». Три указанные клиники будут закрыты 1 и 9 мая.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
госучреждения  майские праздники  режим работы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:52 Город (Москва и область) Штормовое предупреждение объявлено в Москве до утра 1 мая

14:00 Город (Москва и область) Запрет на выезд большегрузов на МКАД начнёт действовать 15 июня

13:20 Власть Песков: регионы могут вводить «сухой закон» в праздники

12:52 Город (Москва и область) График работы госучреждений в Москве с 1 по 10 мая

11:28 Общество США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

Актуальные материалы

15:21 В России Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

06:29 Город (Москва и область) Ряд улиц Москвы перекроют 27 апреля в связи с репетицией Парада Победы

16:26 Город (Москва и область) Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому в Москве

14:41 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2021 году

14:25 Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 апреля из-за снега и дождя

10:59 Город (Москва и область) В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru