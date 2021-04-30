30 апреля. Mossovetinfo.ru — Режим работы ряда госучреждений изменится в Москве в выходные и праздничные дни с 1 по 10 мая, сообщается на портале mos.ru
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Центры госуслуг «Мои документы»:
В праздничные дни 1 и 9 мая прием посетителей в центрах госуслуг осуществляться не будет.
В остальные дни с 1 по 10 мая график работы центров «Мои документы» будет обычным, районные центры будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
Сотрудники МВД РФ, которые оказывают услуги в центрах «Мои документы», 30 апреля будут работать с 09:00 до 15:45, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая будут принимать посетителей по обычному графику.
Отделы ЗАГС:
С 1 по 3 и с 9 по 10 мая отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний в Москве работать не будут. 4, 5, 6 и 7 мая отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний будут работать в обычном режиме: с 09:00 до 18:00.
8 мая в связи с предпраздничным днем ЗАГСы и Дворцы бракосочетаний будут работать с 09:00 до 17:00.
С 11 мая отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний возобновят работу в обычном режиме.
Центры социального обслуживания:
Центры соцобслуживания с 1 по 10 мая работать не будут. Однако, в случае острой необходимости, соцработники доставят продукты продукты и лекарства пожилым гражданам, а также лицам с хроническими заболеваниями, если у них имеет подтвержденный диагноз о заболевании коронавирусом.
Центры занятости:
С 1 по 3 и с 8 по 10 мая Центры занятости работать не будут. С 4 по 7 мая в центрах госуслуг будут работать с 08:00 до 20:00, флагманские центры «Моя работа» — с 09:00 до 20:00.
Центры помощи семье и детям:
Центры помощи семьи и детям будут закрыты с 1 по 10 мая, однако экстренную помощь можно будет получить по телефону круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности»: 051.
Ветеринарные клиники:
Все ветеринарные клиники Москвы относящиеся к комитету ветеринарии с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме кроме Рублевской ветеринарной клиники, станции по борьбе с болезнями ЮВАО и ветеринарного участка «Северный». Три указанные клиники будут закрыты 1 и 9 мая.