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Город (Москва и область)     03.04.2023 20:42

Губернатор Подмосковья доложил Путину о работе в 2022 году на встрече в Кремле

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Теги:  Московская область  губернатор  Президент России  Путин  встреча  Кремль 

3 марта, Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил главе государства о результатах работы по социально-экономическому развитию Московской области за 2022 год, сообщает сайт Кремля.

Президент России задавал вопросы по ряду "застарелых проблем", в том числе по "обманутым дольщикам", рекультивацией полигонов твёрдых коммунальных отходов.

Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области сейчас осталось 17 800 обманутых дольщиков, а "их всего было 115 тысяч исторически в Московской области".

Также губернатор сказал Президенту России: "последние два (объекта, полигона - ред.), самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, – мы закончим за 2023–2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется".

Также Воробьев поблагодарил Путина за помощь в газификации. "310 тысяч в Московской области, получили газ по символической цене. И эту программу мы также в 2022 году завершили", - сказал губернатор.

Фото: kremlin.ru


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Теги: 
Московская область  губернатор  Президент России  Путин  встреча  Кремль 

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