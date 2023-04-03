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Город (Москва и область)
03.04.2023, 20:42
Губернатор Подмосковья доложил Путину о работе в 2022 году на встрече в Кремле
3 марта, Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил главе государства о результатах раб...
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Город (Москва и область)
03.04.2023, 08:49
Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы
3 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу: ул...
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03.04.2023, 08:25
Экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний - Собянин
3 апреля, Mossovetinfo.ru - Экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний ст...