 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     16.04.2022 12:11

Губернатор Подмосковья Воробьев заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Воробьев  Собянин  Московская область  Москва  доходы  декларация 

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев заработал за 2021 год более 253,8 миллионов рублей, мэр Москвы Сергей Собянин заработал за 2021 год 8,2 миллиона рублей. Это следует из информации о декларировании доходов должностных лиц, опубликованной на сайтах соответствующих региональных органов власти.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Воробьев  Собянин  Московская область  Москва  доходы  декларация 

Возврат к списку

Лента новостей

12:11 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год

13:36 В мире Китай призывает США выполнить обещание не поддерживать "независимость Тайваня"

11:29 Власть 19,5 млрд рублей выделено авиакомпаниям для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы

00:16 Происшествия Минобороны: Ракетный крейсер "Москва" затонул во время буксировки

09:25 Происшествия Экипаж ракетного крейсера «Москва» эвакуирован из-за пожара

Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru