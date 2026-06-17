18 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих официальных информационных каналах сообщил о некоторых последствиях атак беспилотников на Московскую область ночью и утром 18 июня.
Сообщается: «Ночью и утром силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область.
— В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома.
— В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы.
Также в Электростали на улице Радио в результате падения обломков загорелся автомобиль. Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.
— В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача». Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.
— В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
Также в поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков. Информация о повреждениях уточняется.
— В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет.
На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы. Будем информировать».
Подмосковная прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
На время написания данного материала мэр Москвы сообщил в своих официальных информационных каналах что в общей сложенности ночью и утром 18 июня на подлёте к Москве сбито около 194 беспилотника
. Также сообщается что нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ
.