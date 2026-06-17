18 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих официальных информационных кан...

18 июня — Mossovetinfo.ru — «В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжае...

17 июня — Mossovetinfo.ru — До 21 градуса тепла дождь, гроза, Облачная с прояснениями погода, ожидаются в Москве и обла...