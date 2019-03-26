26 марта. Mossovetinfo.ru – Молодожены и именинники в день свадьбы или дня рождения смогут бесплатно посетить ряд экспозиций на ВДНХ сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



Для бесплатного посещения будут доступны экспозиции в павильонах «Буран», «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология».



«Чуть раньше мы ввели в этих же павильонах время со свободным входом для всех желающих, а теперь расширяем программу бесплатного посещения. Ведь день рождения и день свадьбы — особые события для каждого из нас. Бесплатный вход в музеи станет приятным дополнением к празднику», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Именинникам для бесплатного посещения экспозиций необходимо будет предъявить паспорт. С собой каждый именинник сможет бесплатно провести одного человека. Молодоженам нужно будет предъявить паспорта и свидетельство о браке.