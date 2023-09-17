18 сентября — Mossovetinfo.ru — Инаугурация — торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы — состоялась в Московском концертном зале «Зарядье», Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии.
По итогам выборов, прошедших с 8 по 10 сентября, Сергей Собянин набрал более 75 процентов голосов. Срок полномочий столичного градоначальника составляет пять лет.
Гостями церемонии стали Президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, депутаты Государственной Думы и Московской городской Думы, представители федеральных органов власти, члены Правительства Москвы. На инаугурации также присутствовали деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, партийные представители.
Перед началом торжественной церемонии почетный караул вынес флаг Российской Федерации, флаг Москвы, Устав города и должностной знак Мэра Москвы. Прозвучал Гимн России.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова зачитала со сцены решение МГИК о результатах выборов Мэра столицы и поздравила Сергея Собянина с победой на выборах Мэра Москвы.
Сергей Собянин принес присягу: «Клянусь при осуществлении своих полномочий Мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей».
После произнесения присяг Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила Собянину удостоверение и должностной знак мэра Москвы - медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея, символ власти мэра Москвы как высшего должностного лица города.
После этого, согласно Уставу, мэр Москвы считается вступившим в должность.
Также в соответствии с Уставом Москвы Собянин подписал Указ о своем вступлении в должность.
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность. «Дорогие друзья, коллеги! Уважаемый Сергей Семёнович!
Рад лично поздравить Вас со вступлением в должность мэра Москвы.
На прошедших выборах за Вас отдали голоса более чем 75 процентов избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и – самое-то главное и в первую очередь – результатов работы», – сказал Путин.
Путин сказал, что «Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы».
«Я хочу это подчеркнуть, именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации. Набранный высокий темп преобразования обязывает, конечно, руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные, амбициозные задачи. Я уверен, что управленческая команда нашей столицы будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений», – сказал Путин.
В своем выступлении после церемонии вступления в должность Собянин поблагодарил москвичей за «высокую оценку, которую они нам дали во время избирательной кампании» и высказал «искренние слова признательности президенту России, правительству РФ, парламенту за ту огромную поддержку, которую они оказывают нашему городу».
Собянин также сказал, что город - это «борьба за людей, за их таланты, за то, чтобы над нами было мирное небо». «И это сегодня не пустые слова, потому что мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой. Мы реально, практически каждодневно, защищаем вместе с Вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой», - заявил Собянин.
Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Согласно итогам выборов, Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тыс. 114 голосов, что составляет 76,39% голосов.
Фото: сайт Кремля