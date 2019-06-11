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Город (Москва и область)     11.06.2019 10:44

Инфраструктуру МЦК готовят к сокращению интервала движения поездов

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Теги:  МЦК  интервал движения 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Инфраструктуру Московского центрального кольца готовят к сокращению интервала движения поездов, сообщается на официальном сайте МЖД.

В часы пик интервал движения поездов «Ласточка» по МЦК составит 4 минуты, во внепиковое время – 8 минут.

Помимо развития инфраструктуры, закуплены девять новых поездов, теперь их общее количество составляет 51 состав. Количество рейсов «Ласточек» по МЦК будет увеличено до 484 в день, что на 130 больше, чем сейчас.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  интервал движения 

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