11 июня. Mossovetinfo.ru – Инфраструктуру Московского центрального кольца готовят к сокращению интервала движения поездов, сообщается на официальном сайте МЖД.



В часы пик интервал движения поездов «Ласточка» по МЦК составит 4 минуты, во внепиковое время – 8 минут.



Помимо развития инфраструктуры, закуплены девять новых поездов, теперь их общее количество составляет 51 состав. Количество рейсов «Ласточек» по МЦК будет увеличено до 484 в день, что на 130 больше, чем сейчас.