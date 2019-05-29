29 мая. Mossovetinfo.ru – Интеграция Московского центрального кольца с радиальными направлениями МЖД будет завершена в сентябре, ко Дню города, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, в настоящее время в работе остаются два остановочных пункта, с которых можно будет осуществить пересадку с радиальных направлений МЖД на МЦК: платформы Ленинградская на Рижском направлении, и Северянин, на Ярославском направлении.
Работы на платформе Ленинградская практически завершены, последним в эксплуатацию введут остановочный пункт Северянин. В рамках интеграции с МЦК платформа переносится ближе к станции «Ростокино», на остановке будет построено три платформы и распределительные зал для пассажиров с выходом на платформу МЦК. Переход между всеми платформами и станцией МЦК будет организован по принципу «сухие ноги».
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