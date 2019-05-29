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Город (Москва и область)     29.05.2019 16:47

Интеграция МЦК с МЖД завершится ко Дню города

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Теги:  МЦК  МЖД  интеграция  строительство 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Интеграция Московского центрального кольца с радиальными направлениями МЖД будет завершена в сентябре, ко Дню города, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, в настоящее время в работе остаются два остановочных пункта, с которых можно будет осуществить пересадку с радиальных направлений МЖД на МЦК: платформы Ленинградская на Рижском направлении, и Северянин, на Ярославском направлении.

Работы на платформе Ленинградская практически завершены, последним в эксплуатацию введут остановочный пункт Северянин. В рамках интеграции с МЦК платформа переносится ближе к станции «Ростокино», на остановке будет построено три платформы и распределительные зал для пассажиров с выходом на платформу МЦК. Переход между всеми платформами и станцией МЦК будет организован по принципу «сухие ноги».


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Карта места

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Теги: 
МЦК  МЖД  интеграция  строительство 

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