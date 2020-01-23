23 января. Mossovetinfo.ru – Интерактивной инструкцией «Переезд по программе реновации» чаще всего пользуются жители Восточного административного округа, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



С помощью онлайн-сервиса москвичи, чьи дома попали в программу реновации, могут получить пошаговую инструкцию о переезде: какие документы понадобятся, как будет организован переезд, как докупить дополнительные площади в рамках программы, каков порядок действий после получения ключей от новой квартиры и так далее, вплоть до регистрации на новом месте жительства.



Ранее сообщалось, что инструкцией, которая была опубликована на портале mos.ru в конце 2019 года. К настоящему моменту воспользовались 46 тысяч человек. Из них 1910 человек (17,3%) – жители Восточного округа. Далее следуют Юго-Восточный и Северо-Восточный административные округа. По словам Левкина, именно в этих районах сосредоточено больше всего стартовых площадок по реновации.



Если брать статистику по отдельным районам, то больше всего обращений к сервису поступило от жителей Зюзино (ЮЗАО), Кузьминок (ЮВАО) и Перово (ВАО). В этих районах также сосредоточено большое количество стартовых площадок.



Также Левкин отметил, что больше всего запросов поступает от собственников квартир, не имеющих обременений и недееспособных или несовершеннолетних собственников. При этом, 57% обратившихся намерены приобрести дополнительные квадратные метры в рамкаха программы реновации.

