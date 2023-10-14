Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро введены в график

18 октября — Mossovetinfo.ru — Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро ввоедены в график после того, как были увеличены из-за человека на путях, сообщает Дептранс в своем официальном telegram-канале.



«На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях», – говорится в сообщении.



"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - сообщил Дептранс в 1ё7:31 мск.