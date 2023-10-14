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Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро введены в график
18 октября — Mossovetinfo.ru — Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро ввоедены в график посл...
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Город (Москва и область)
17.10.2023, 09:39
Ипотечный портфель Сбера в Москве вырос на 16% в 2023 году
17 октября — Mossovetinfo.ru — За девять месяцев 2023 года портфель ипотечного кредитования Московского банка Сбербан...
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Город (Москва и область)
14.10.2023, 11:34
Собянин утвердил проект вокзала «Москва — Санкт-Петербург» рядом со станцией метро «Рижская»
14 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной маги...