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Город (Москва и область)     18.10.2023 17:33

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро введены в график

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Теги:  Арбатско-Покровская линия  метро  интервалы движения  человек на путях 

18 октября — Mossovetinfo.ru — Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро ввоедены в график после того, как были увеличены из-за человека на путях, сообщает Дептранс в своем официальном telegram-канале.

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях», – говорится в сообщении.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - сообщил Дептранс в 1ё7:31 мск.

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Карта места

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Теги: 
Арбатско-Покровская линия  метро  интервалы движения  человек на путях 

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