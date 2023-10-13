Ипотечный портфель Сбера в Москве вырос на 16% в 2023 году

17 октября — Mossovetinfo.ru — За девять месяцев 2023 года портфель ипотечного кредитования Московского банка Сбербанка увеличился на 16%. Доля ипотеки в общем кредитном портфеле Московского банка составила 67%, сообщила ИА МОССОВЕТ пресс-служба Московского банка Сбербанка.



"С января по сентябрь Сбер в столице выдал по базовым и льготным программам 363,7 млрд рублей (это на 43% больше чем за аналогичный период прошлого года). Драйвером на первичном рынке жилья остаётся льготная ипотека, в том числе для семей с детьми.

Объём выдачи по программе «Господдержка» в Московском банке Сбербанка вырос на 75% по сравнению с 9 месяцами прошлого года и достиг 81,8 млрд рублей. На «Господдержку» пришлось 75% кредитов на первичное жильё", - сообщает Московский банк Сбербанка.



Семейную ипотеку Сбер в Москве прокредитовал на 68,8 млрд рублей (+71%), ипотеку для ИТ — на 28,1 млрд рублей (в 6,7 раза больше).