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17.10.2023, 09:39
Ипотечный портфель Сбера в Москве вырос на 16% в 2023 году
17 октября — Mossovetinfo.ru — За девять месяцев 2023 года портфель ипотечного кредитования Московского банка Сбербан...
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Город (Москва и область)
14.10.2023, 11:34
Собянин утвердил проект вокзала «Москва — Санкт-Петербург» рядом со станцией метро «Рижская»
14 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной маги...
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13.10.2023, 08:19
До плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 13 октября
13 октября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в...