Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы, также приняты меры к изъятию в судебном порядке в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму 468 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы в материале о проведенном координационном совещании руководителей правоохранительных органов по актуальным вопросам противодействия коррупции, которое прошло под председательством прокурора Москвы Максима Жука.



«В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, прокурорами в суды направлено 12 исковых заявлений на общую сумму 922 млн рублей, приняты меры к изъятию в судебном порядке в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму 468 млн рублей», - сообщает прокуратура Москвы.



На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и полнота принимаемых мер по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, а также возмещению ущерба, причиненного указанной категорией преступлений.



«На заседании отмечено, что в результате спланированной координационной деятельности прокуратуры в текущем году улучшена работа правоохранительных органов по выявляемости коррупционных преступлений, в том числе фактов взяточничества, не снижена их раскрываемость» - отмечается в сообщении прокуратуры Москвы.

