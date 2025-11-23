 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     26.11.2025 07:44

Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  коррупция  прокуратура иски  ущерб  совещание 

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы, также приняты меры к изъятию в судебном порядке в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму 468 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы в материале о проведенном координационном совещании руководителей правоохранительных органов по актуальным вопросам противодействия коррупции, которое прошло под председательством прокурора Москвы Максима Жука.

«В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, прокурорами в суды направлено 12 исковых заявлений на общую сумму 922 млн рублей, приняты меры к изъятию в судебном порядке в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму 468 млн рублей», - сообщает прокуратура Москвы.

На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и полнота принимаемых мер по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, а также возмещению ущерба, причиненного указанной категорией преступлений.

«На заседании отмечено, что в результате спланированной координационной деятельности прокуратуры в текущем году улучшена работа правоохранительных органов по выявляемости коррупционных преступлений, в том числе фактов взяточничества, не снижена их раскрываемость» - отмечается в сообщении прокуратуры Москвы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  коррупция  прокуратура иски  ущерб  совещание 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:03 Мнения Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран.

07:44 Город (Москва и область) Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы

07:21 Другое Трамп запускает миссию Генезис для ускорения использования ИИ для научных открытий

16:08 Общество Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой, сообщил ТАСС Лиепа

12:56 Происшествия Дело о массовом отравлении салатом от «Кухни на районе» направлено в суд - Генпрокуратура

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru