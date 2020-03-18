18 марта. Mossovetinfo.ru – С момента открытия из медицинского центра в Коммунарке было выписано 106 пациентов, которые находились там с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



У всех выписанных пациентов тестирование на коронавирус дважды показало отрицательный результат.



Выписка пациентов происходит при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.



По словам главного врача больницы Дениса Проценко, в настоящее время в больнице находится 408 человек, из них у 37 подтвержден диагноз коронавирус. При этом нет ни одного пациента, у которого заболевание проходит в тяжелой форме.