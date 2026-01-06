 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     10.01.2026 05:58

Из-за похолодания в Москве работа системы отопления переходит на повышенный режим – Бирюков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ЖКХ  власти  эффективность  Бирюков  снег  похолодание  отопление  Гидрометцентр 

10 января — Mossovetinfo.ru — Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Мы в последующие дни, где-то со среды, ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенный режим, - рассказал Бирюков журналистам.

Количество осадков, выпавших 9 января в Москве, стало рекордным за всю историю погодных наблюдений в городе, оранжевый уровень погодной опасности, объявленный более суток назад в Москве и Подмосковье из-за обрушившегося на регион сильного снегопада, снят, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Коммунальные службы Москвы в круглосуточном режиме ведут работу по очистке улиц от снега и их противообледенительной обработке. Об этом накануне сообщил комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ЖКХ  власти  эффективность  Бирюков  снег  похолодание  отопление  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

05:58 Город (Москва и область) Из-за похолодания в Москве работа системы отопления переходит на повышенный режим – Бирюков

05:31 Мнения Трамп не убедил руководителей крупных нефтяных компаний о масштабных инвестициях в Венесуэле - CNN

08:46 Происшествия ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - губернатор

17:06 Происшествия Задержанного во Франции баскетболиста Касаткина обменяли на француза Винатье (*) - ФСБ

16:45 Город (Москва и область) Москвичей предупреждают о сильном снегопаде до конца дня 9 января

Актуальные материалы

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru