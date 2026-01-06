Из-за похолодания в Москве работа системы отопления переходит на повышенный режим – Бирюков

10 января — Mossovetinfo.ru — Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Мы в последующие дни, где-то со среды, ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенный режим, - рассказал Бирюков журналистам.



Количество осадков, выпавших 9 января в Москве, стало рекордным за всю историю погодных наблюдений в городе, оранжевый уровень погодной опасности, объявленный более суток назад в Москве и Подмосковье из-за обрушившегося на регион сильного снегопада, снят, сообщили в Гидрометцентре РФ.



Коммунальные службы Москвы в круглосуточном режиме ведут работу по очистке улиц от снега и их противообледенительной обработке. Об этом накануне сообщил комплекс городского хозяйства столичной мэрии.