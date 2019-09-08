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Город (Москва и область)     08.09.2019 20:00

Избирательные участки на выборах в Мосгордуму закрылись

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  МГД  Мосгордума 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Избирательные участки на выборах в Мосгордуму седьмого созыва закрылись в Москве в 20:00. Они работали 12 часов – с 8:00.

В столице работало 3616 избирательных участков. Всего должно быть выбрано 45 кандидатов от 45 избирательных округов. По данным Мосгоризбиркома на 18:00, в голосовании приняли участие 17,2% избирателей.

Окончательная явка будет опубликована позднее. Всего в Москве зарегистрировано 7,31 млн избирателей.


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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  МГД  Мосгордума 

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