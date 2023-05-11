Изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 в мае - МЖД

12 мая - Mossovetinfo.ru - С 13 по 26 мая изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с капитальным ремонтом пути.



Технологические «окна» назначены в будние дни с 16 по 19 и с 23 по 26 мая, преимущественно в ночное время с 22:00 до 05:30, а также в выходные дни мая с 3:00 субботы до 15:00 воскресенья . Работы продолжаться и в июне.



На время работ некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, часть – выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.



В выходные значительно увеличатся интервалы движения поездов.



Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».