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Изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 в мае - МЖД
12 мая - Mossovetinfo.ru - С 13 по 26 мая изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Моско...
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Город (Москва и область)
11.05.2023, 13:15
График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
11 мая. Mossovetinfo.ru - Московские власти официально сообщили о сервисе проверки графика отключения горячей воды в 2...
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11.05.2023, 11:48
Запустить МЦД-3 и МЦД-4 в Москве планируют осенью 2023 года - Собянин
11 мая - Mossovetinfo.ru - Осенью планируется открыть движение по двум новым Московским центральным диаметрам — МЦД-3 ...