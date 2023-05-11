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Город (Москва и область)     12.05.2023 15:04

Изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 в мае - МЖД

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Теги:  электрички  МЦД-2  Курское  Рижское  расписание  изменение  интервалы  технологические окна 

12 мая - Mossovetinfo.ru - С 13 по 26 мая изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с капитальным ремонтом пути.

Технологические «окна» назначены в будние дни с 16 по 19 и с 23 по 26 мая, преимущественно в ночное время с 22:00 до 05:30, а также в выходные дни мая с 3:00 субботы до 15:00 воскресенья. Работы продолжаться и в июне.

На время работ некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, часть – выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

В выходные значительно увеличатся интервалы движения поездов.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
электрички  МЦД-2  Курское  Рижское  расписание  изменение  интервалы  технологические окна 

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