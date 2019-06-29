К 2021 году почти 30 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации

29 июня. Mossovetinfo.ru – К 2021 году почти 30 тысяч москвичей за два года переедут в новые дома по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



По его словам, в настоящее время в процессе переезда по программе реновации находится около 5 тысяч человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей. В следующем году в новые дома переедут еще более 15 тысяч человек.



В рамках программы реновации уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 – в стройке, порядка 50 – проектируется.