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Город (Москва и область)     29.06.2019 11:30

К 2021 году почти 30 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации

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Теги:  реновация  жилье  снос пятиэтажек  программа реновации  программа реновации жилья  строительство  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

29 июня. Mossovetinfo.ru – К 2021 году почти 30 тысяч москвичей за два года переедут в новые дома по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время в процессе переезда по программе реновации находится около 5 тысяч человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей. В следующем году в новые дома переедут еще более 15 тысяч человек.

В рамках программы реновации уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 – в стройке, порядка 50 – проектируется.

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Карта места

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Теги: 
реновация  жилье  снос пятиэтажек  программа реновации  программа реновации жилья  строительство  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

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