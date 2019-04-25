25 апреля. Mossovetinfo.ru – К 2024 году пункты городского велопроката появятся во всех московских районах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии сезона работы велопроката в Западном Дегунино.
Собянин отметил, что станции велопроката работают уже в 12 районах Москвы, популярность велопроката в городе растет, в прошлом сезоне было совершено более 4 миллионов поездок.
Также мэр Москвы пообещал, что к следующему году будет увеличено количество велопарковок, они появятся и на плоскостных городских парковках.
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