25 апреля. Mossovetinfo.ru – К 2024 году пункты городского велопроката появятся во всех московских районах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии сезона работы велопроката в Западном Дегунино.



Собянин отметил, что станции велопроката работают уже в 12 районах Москвы, популярность велопроката в городе растет, в прошлом сезоне было совершено более 4 миллионов поездок.



Также мэр Москвы пообещал, что к следующему году будет увеличено количество велопарковок, они появятся и на плоскостных городских парковках.