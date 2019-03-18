18 марта. Mossovetinfo.ru – Пятнадцать московских парков, в том числе «Зарядье», «Сокольники», Парк Горького, «Царицыно» и другие, присоединились к акции «Час Земли», которая пройдет 30 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Акция «Час Земли» ежегодно проходит по всему миру с целью привлечь внимание к вопросам экологии и разумного использования природных ресурсов. В Москве акция проводится ежегодно с 2009 года.



В рамках акции с 20:30 до 21:30 в парках, а также в некоторых зданиях будет отключена архитектурная подсветка. Чтобы присоединиться к акции достаточно в это же время на один час отключить свет в доме.