К концу 2023 года подвижной состав метро обновят на 80%

14 мая. Mossovetinfo.ru — К концу 2023 года подвижной состав московского метро на 80% будет состоят из вагонов нового типа, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



При этом, Ликсутов заявил, что если сейчас новые вагоны относятся к сериям «Москва-2020», «Москва» и «Ока», то в 2022 и 2023 годах появятся и новые серии вагонов.



По словам заммэра, каждый год вагоны метро модернизируются, какие-то предложения вносят сами производители, какие-то предложения вносят пассажиры. В новых вагонах будут более широкие проходы, увеличены двери, будет более широкое межвагонное пространство. Кроме того, ряд нововведений будет сделан по просьбам машинистов и будет касаться управления поездом.



