13 марта. Mossovetinfo.ru – К концу года Москва выйдет на первое место в мире по количеству каршериноговых автомобилей, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По словам Ликсутова, в настоящее время Москва уступает по количеству машин каршеринга только Токио.
Ликсутов также рассказал, что в среднем одной машиной каршеринга за сутки пользуется восемь человек. Это позволяет сократить трафик, за счет снижения количества личных автомобилей на улицах города.
Отдельно заммэра подчеркнул, что несмотря на сложившийся стереотип, о неаккуратной манере езды пользователей каршеринговых автомобилей, эти машины не являются наиболее часто штрафуемыми.
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