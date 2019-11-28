28 ноября. Mossovetinfo.ru – К середине декабря компания «Трансмашхолдинг» намерена передать ЦППК шесть-семь 11-вагонных поездов «Иволга» для использования на Московских центральных диаметрах, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александра Лошманова.



По словам Лошманова, ЦППК выразила пожелание получить двухсцепные 11-вагонные поезда, в настоящее время эта задача решается. Проводится доналадка, заказчику будет передан уже испытанный в работе подвижной состав.



Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. В настоящее время на МЦД ходят 6-7-вагонные составы. В результате пассажиры жаловались, что в часы пик в вагонах происходит давка, возникают сложности с входом и выходом пассажиров.