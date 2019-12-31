31 декабря. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь.
Интервал движения поездов в ночное время составит от 3 до 10 минут.
Кроме того, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в метро и МЦК будет бесплатным.
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