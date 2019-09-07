7 сентября. Mossovetinfo.ru – Работа наземного транспорта изменилась в Москве на время подготовки и празднования Дня города. Изменились маршруты наземного транспорта в разных районах столицы.



Центральная часть города



До 9 сентября включительно автобусы поедут:



С 20:30



№ м1

– от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»;

– от больницы МПС до Тверской Заставы;

№ м2 – от остановки «Фили» до метро «Библиотека им. Ленина»;

№ м3 – от метро «Семеновская» до метро «Лубянка»;

№ м27 – от Карачаровского путепровода до метро «Лубянка».



С 21:00



№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»;

№ 101 – от дворца спорта «Мегаспорт» до Тверской Заставы;

№ 144 – от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;

№ 904 – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы.



С 21:30



№ м6

– от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;

– от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;

№ С43 – от Силикатного завода до Тверского бульвара, далее в обоих направлениях по Страстному и Петровскому бульварам до метро «Трубная».



В ночи 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 сентября ночные автобусы будут курсировать:



№ н1 – от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;

№ н2 – от Беловежской улицы до метро «Библиотека им. Ленина»;

№ н11 – от аэропорта Внуково до кинотеатра «Ударник».



С утра 6 сентября по 9 сентября включительно автобусы № К работать не будут.



7 сентября автобусы поедут:



С 11:00



№ А – от стадиона «Лужники» до Трубной площади;

№ т13 – от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;

№ 24 – от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;

№ 38 – от Рижского вокзала до Самотечной площади.



С 20:50 автобусы № м5, 158, 255 могут следовать с увеличенными интервалами.



Ново-Переделкино



7 сентября с 20:50 автобусы № 166, 507, 767, 779, 812, 830, 902 могут следовать с увеличенными интервалами.



Северное и Южное Бутово



7 сентября с 20:50 автобусы № 213 могут следовать с увеличенными интервалами.



Зеленоград



7 сентября автобусы поедут:



С 15:00



№ 1, 10, 12, 15, 29 – от станции Крюково до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная» (с остановками «Березка», «Автокомбинат»);

№ 2, 3 – от станции Крюково до МИЭТ;

№ 19 – от 14-го микрорайона до МИЭТ;

№ 29 – от станции Крюково в обоих направлениях до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная»;

№ 32 – от 16-го микрорайона до МИЭТ;

№ 32к – от Кутузово до МИЭТ.



Посадка в автобусы № 400, 400э – на остановках «Дом мебели» и «Березка». Въезд и выезд из города через мемориал «Штыки» (по Панфиловскому проспекту).



С 20:50 автобусы № 31 могут следовать с увеличенными интервалами.



Автобусы № 8, 9, 11, 27 временно работать не будут.



г. Московский



7 сентября с 20:50 автобусы № 866, 870, 876, 878, 881, 890к могут следовать с увеличенными интервалами.



г. Троицк



7 сентября с 20:50 автобусы № 17, 398, 871, 874, 874к, 876 могут следовать с увеличенными интервалами.



Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно.



Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проходят в Москве 7 и 8 сентября.