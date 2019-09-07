7 сентября. Mossovetinfo.ru – Работа наземного транспорта изменилась в Москве на время подготовки и празднования Дня города. Изменились маршруты наземного транспорта в разных районах столицы.
Центральная часть города
До 9 сентября включительно автобусы поедут:
С 20:30
№ м1
– от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»;
– от больницы МПС до Тверской Заставы;
№ м2 – от остановки «Фили» до метро «Библиотека им. Ленина»;
№ м3 – от метро «Семеновская» до метро «Лубянка»;
№ м27 – от Карачаровского путепровода до метро «Лубянка».
С 21:00
№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»;
№ 101 – от дворца спорта «Мегаспорт» до Тверской Заставы;
№ 144 – от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;
№ 904 – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы.
С 21:30
№ м6
– от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;
– от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;
№ С43 – от Силикатного завода до Тверского бульвара, далее в обоих направлениях по Страстному и Петровскому бульварам до метро «Трубная».
В ночи 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 сентября ночные автобусы будут курсировать:
№ н1 – от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;
№ н2 – от Беловежской улицы до метро «Библиотека им. Ленина»;
№ н11 – от аэропорта Внуково до кинотеатра «Ударник».
С утра 6 сентября по 9 сентября включительно автобусы № К работать не будут.
7 сентября автобусы поедут:
С 11:00
№ А – от стадиона «Лужники» до Трубной площади;
№ т13 – от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;
№ 24 – от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;
№ 38 – от Рижского вокзала до Самотечной площади.
С 20:50 автобусы № м5, 158, 255 могут следовать с увеличенными интервалами.
Ново-Переделкино
7 сентября с 20:50 автобусы № 166, 507, 767, 779, 812, 830, 902 могут следовать с увеличенными интервалами.
Северное и Южное Бутово
7 сентября с 20:50 автобусы № 213 могут следовать с увеличенными интервалами.
Зеленоград
7 сентября автобусы поедут:
С 15:00
№ 1, 10, 12, 15, 29 – от станции Крюково до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная» (с остановками «Березка», «Автокомбинат»);
№ 2, 3 – от станции Крюково до МИЭТ;
№ 19 – от 14-го микрорайона до МИЭТ;
№ 29 – от станции Крюково в обоих направлениях до остановки «Дом мебели», далее до остановки «Северная»;
№ 32 – от 16-го микрорайона до МИЭТ;
№ 32к – от Кутузово до МИЭТ.
Посадка в автобусы № 400, 400э – на остановках «Дом мебели» и «Березка». Въезд и выезд из города через мемориал «Штыки» (по Панфиловскому проспекту).
С 20:50 автобусы № 31 могут следовать с увеличенными интервалами.
Автобусы № 8, 9, 11, 27 временно работать не будут.
г. Московский
7 сентября с 20:50 автобусы № 866, 870, 876, 878, 881, 890к могут следовать с увеличенными интервалами.
г. Троицк
7 сентября с 20:50 автобусы № 17, 398, 871, 874, 874к, 876 могут следовать с увеличенными интервалами.
Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проходят в Москве 7 и 8 сентября.