20 апреля. Mossovetinfo.ru - В дни массового посещения кладбищ организуются дополнительные маршруты, а также изменяются регулярные маршруты наземного транспорта.
По субботам – 20, 27 апреля и 4 мая
Организуются дополнительные маршруты до кладбищ:
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Рязанский проспект» ‒ Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Юго-Западная» ‒ Востряковское кладбище» с остановкой у метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э2 «Станция Щербинка ‒ Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте);
‒ автобус № 531к «Метро «Теплый Стан» – Санаторий «Десна» (в поостановочном режиме по трассе маршрута № 531) – до кладбища Ракитки.
Автобусы № 706 и 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория.
На маршруте автобуса № 871 организуются специальные рейсы от Троицка (микрорайон «В») до Троицкого кладбища.
На этих маршрутах действуют все виды городских билетов.
По воскресеньям – 21, 28 апреля и 5 мая
Дополнительно к существующим маршрутам организуются специальные бесплатные экспрессные автобусные маршруты.
До Николо-Архангельского кладбища:
№ Э1, Э2 – от метро «Выхино» (с остановкой у Перовского кладбища);
№ Э3 – от метро «Новокосино».
До Домодедовского кладбища:
№ 510э – от метро «Домодедовская»;
№ Э2 – от деревни Колычево (для посетителей на личном автотранспорте).
Маршрут № Д по территории Домодедовского кладбища в эти дни работать не будет.
До Щербинского кладбища:
№ Э1 – от метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино»;
№ Э2 – от железнодорожной станции Щербинка с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте).
До Хованского кладбища:
№ Э1 – от метро «Саларьево»;
№ Э2 – от метро «Теплый Стан».
До Востряковского кладбища:
№ Э1 – от метро «Юго-Западная»;
№ Э2 – от метро «Озерная».
До Митинского и Красногорского кладбищ:
№ Э – от метро «Тушинская», платформы Трикотажная и метро «Пятницкое шоссе».
До Перепечинского кладбища:
№ Э1 – от метро «Планерная»;
№ Э2 – от железнодорожной станции Сходня;
№ Э3 – от железнодорожной станции Лобня с промежуточной остановкой «Носово» (для посетителей на личном автотранспорте).
До Химкинского кладбища:
№ Э – от метро «Речной вокзал»;
№ Э2 – от метро «Планерная»;
До Долгопрудненского кладбища:
№ Э1 – от метро «Речной вокзал», железнодорожной платформы Новодачная и станции Долгопрудная.
До Кузьминского кладбища:
№ Э – от метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект».
До Люблинского кладбища:
№ Э1 – от метро «Текстильщики»;
№ Э2 – от метро «Люблино».
До Котляковского кладбища:
№ 150э, 217э – от метро «Кантемировская»;
№ 150э – от метро «Каширская» и железнодорожной платформы Чертаново.
До Ракиток:
№ 531э – от метро «Теплый Стан».
До Богородского (Ногинского) кладбища:
№ Э – от железнодорожной станции Электроугли.
До Зеленоградского Центрального кладбища:
№ Э1 – от железнодорожной станции Крюково.
До Зеленоградского Северного кладбища:
№ Э2 – от железнодорожной станции Крюково.
До Алабушевского кладбища:
№ 24 – от железнодорожной станции Крюково.
С начала движения до окончания массовых перевозок меняются маршруты наземного транспорта.
Остановка «Метро «Выхино» для автобусов № 79, 232, 247, 722, 747, 772, 821, 841, 855, 872, 893 и троллейбусов № 30, 64 – отменяется. Посадка и высадка – на остановке «Вешняковская улица, 41».
Автобусы № 285, 615, 620 вместо метро «Выхино» будут следовать до остановки «Снайперская улица». Также остановка «Метро «Выхино» отменяется для автобуса № 613. Посадка и высадка – на остановке «Снайперская улица».
Автобусы № 821, 841, 855, 872, 893 будут следовать по Новоухтомскому шоссе, улице Молдагуловой и Вешняковской улице вместо магистрали Вешняки-Люберцы и Косинской улицы.
Остановка «Метро «Щелковская» для автобусов № 52, 68, 97, 171 в сторону области – переносится на 20 метров вперед.
Остановка «Новокосино» (высадка) для троллейбуса № 75 переносится на 500 метров назад и совмещается с остановкой «Салтыковская улица» для автобусов № Э1, Э2, Э3, 706, 760.
Первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе для автобусов № 706, 760 при следовании от 2-го Московского крематория отменяется.
Автобусы № 706 с начала движения будут следовать до 2-го Московского крематория. В сторону станции метро «Выхино» автобусы поедут по улице Старый Гай и Вешняковской улице (по аналогии с маршрутом-экспрессом). При следовании к метро «Выхино» организуются остановки: «Улица Старый Гай, 1», «Поликлиника», «Управа района Вешняки». Остановка «Метро «Новокосино» при следовании к 2-му Московскому крематорию переносится к дому № 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище», организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.
Автобусы № 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория. Посадка у метро «Щелковская» переносится на 50 метров назад – к дому 56 по Щелковскому шоссе. Остановка «Метро «Новокосино» в сторону 2-го Московского крематория переносится к дому 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище», организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.
Маршрут автобуса № 560 «Метро «Новокосино» – 2-й Московский крематорий» в эти дни работать не будет. Для проезда пользуйтесь экспрессами № Э1, Э2, Э3 и автобусами № 706, 760.
На маршруте автобуса № 510 при следовании к Домодедовскому кладбищу отменяются остановки «Воеводино» и «Шишкино» и вводится остановка «Колычево» (для посетителей на личном автотранспорте).
Отменяется остановка «Метро «Улица Академика Янгеля» для автобусов № 118, 249, 462, 668, 864, 906 и троллейбуса № 40 по дублеру Варшавского шоссе при следовании из центра. Остановки будут расположены: для автобуса № 462 – на одноименной остановке автобусов № 241, 249, 668, 797 и троллейбуса № 40 (у северного вестибюля метро) на дублере Варшавского шоссе; для автобусов № 118, 864, 906 ‒ на одноименной остановке автобусов № 643, 675, 680, 682 на улице Академика Янгеля. Маршрут автобуса № 906 продлевается до конечной остановки «Улица Академика Янгеля».
Автобусы № 819 в сторону Щербинского кладбища вместо Молодцовского проезда поедут по улице Маршала Савицкого – отменяются остановки «Тепличное хозяйство», «Садоводческое товарищество» и «Клубничные поля».
Отменяется остановка «Метро «Теплый Стан» для автобусов № 235, С2 и троллейбусов № 72, 81 по Профсоюзной улице при следовании из центра. Посадка в автобусы № 235, С2 переносится на 240 метров вперед – за перекресток с улицей Теплый Стан, на действующую остановку автобусов № 37, 767, 781, 804.
Остановка «Метро «Тушинская» для автобуса № 741 переносится на 100 метров вперед и совмещается с остановкой автобуса № Э.
Посадка и высадка у метро «Тушинская» для автобусов № 2, 210, 614, 631, 640 переносится к дому 13 по проезду Стратонавтов.
Автобусы № 865 с начала движения будут следовать от Перепечинского кладбища до метро «Сходненская» вместо метро «Планерная» (после МКАД по улице Свободы, Химкинскому бульвару до станции метро «Сходненская»), при этом посадка в сторону Перепечинского кладбища – остается у метро «Планерная». В эти дни остановка «Метро «Планерная» для автобуса № 865 переносится к дому 5 по Планерной улице и совмещается с остановкой автобуса № Э1.
Посадка в автобусы № 90, 200, 233, 283, 284, 851, 857, 958 переносится к дому 11 по Фестивальной улице (к северному вестибюлю) и совмещается с остановкой автобусов №№ 173, 199 для посадки.
Маршруты автобуса № 930, Д и троллейбуса № 58 в эти дни работать не будут.
7 мая
Организуются дополнительные маршруты до кладбищ:
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Рязанский проспект» ‒ Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э1 «Метро «Юго-Западная» ‒ Востряковское кладбище»;
– автобус-экспресс № Э2 «Метро «Озерная» – Востряковское кладбище»;
‒ автобус-экспресс № Э2 «Станция Щербинка ‒ Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте);
– автобус-экспресс № Э2 «Колычево – Домодедовское кладбище» (для посетителей на личном автотранспорте).
Автобусы № 706 и 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория.
В дополнение к маршрутам № 706 и 760 до Николо-Архангельского кладбища и 2-го Московского крематория организуется работа маршрута автобуса № 560 (от метро «Новокосино»).
На маршруте автобуса № 510 при следовании к Домодедовскому кладбищу отменяются остановки «Воеводино» и «Шишкино» и вводится остановка «Колычево» (для посетителей на личном автотранспорте).
9 мая и 16 июня
Организуются дополнительные маршруты до кладбищ:
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Рязанский проспект» ‒ Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Юго-Западная» ‒ Востряковское кладбище» с остановкой у метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э2 «Станция Щербинка ‒ Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте);
‒ автобус № 531к «Метро «Теплый Стан» – Санаторий «Десна» (в поостановочном режиме по трассе маршрута № 531) – до кладбища Ракитки.
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