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Город (Москва и область)     20.04.2019 13:28

Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

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Теги:  транспорт  наземный транспорт 

20 апреля. Mossovetinfo.ru - В дни массового посещения кладбищ организуются дополнительные маршруты, а также изменяются регулярные маршруты наземного транспорта.

По субботам – 20, 27 апреля и 4 мая

Организуются дополнительные маршруты до кладбищ:

‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Рязанский проспект» ‒ Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Юго-Западная» ‒ Востряковское кладбище» с остановкой у метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э2 «Станция Щербинка ‒ Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте);
‒ автобус № 531к «Метро «Теплый Стан» – Санаторий «Десна» (в поостановочном режиме по трассе маршрута № 531) – до кладбища Ракитки.

Автобусы № 706 и 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория.

На маршруте автобуса № 871 организуются специальные рейсы от Троицка (микрорайон «В») до Троицкого кладбища.

На этих маршрутах действуют все виды городских билетов.

По воскресеньям – 21, 28 апреля и 5 мая

Дополнительно к существующим маршрутам организуются специальные бесплатные экспрессные автобусные маршруты.

До Николо-Архангельского кладбища:
№ Э1, Э2 – от метро «Выхино» (с остановкой у Перовского кладбища);
№ Э3 – от метро «Новокосино».

До Домодедовского кладбища:
№ 510э – от метро «Домодедовская»;
№ Э2 – от деревни Колычево (для посетителей на личном автотранспорте).

Маршрут № Д по территории Домодедовского кладбища в эти дни работать не будет.

До Щербинского кладбища:
№ Э1 – от метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино»;
№ Э2 – от железнодорожной станции Щербинка с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте).

До Хованского кладбища:
№ Э1 – от метро «Саларьево»;
№ Э2 – от метро «Теплый Стан».

До Востряковского кладбища:
№ Э1 – от метро «Юго-Западная»;
№ Э2 – от метро «Озерная».

До Митинского и Красногорского кладбищ:
№ Э – от метро «Тушинская», платформы Трикотажная и метро «Пятницкое шоссе».

До Перепечинского кладбища:
№ Э1 – от метро «Планерная»;
№ Э2 – от железнодорожной станции Сходня;
№ Э3 – от железнодорожной станции Лобня с промежуточной остановкой «Носово» (для посетителей на личном автотранспорте).

До Химкинского кладбища:
№ Э – от метро «Речной вокзал»;
№ Э2 – от метро «Планерная»;

До Долгопрудненского кладбища:
№ Э1 – от метро «Речной вокзал», железнодорожной платформы Новодачная и станции Долгопрудная.

До Кузьминского кладбища:
№ Э – от метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект».

До Люблинского кладбища:
№ Э1 – от метро «Текстильщики»;
№ Э2 – от метро «Люблино».

До Котляковского кладбища:
№ 150э, 217э – от метро «Кантемировская»;
№ 150э – от метро «Каширская» и железнодорожной платформы Чертаново.

До Ракиток:
№ 531э – от метро «Теплый Стан».

До Богородского (Ногинского) кладбища:
№ Э – от железнодорожной станции Электроугли.

До Зеленоградского Центрального кладбища:
№ Э1 – от железнодорожной станции Крюково.

До Зеленоградского Северного кладбища:
№ Э2 – от железнодорожной станции Крюково.

До Алабушевского кладбища:
№ 24 – от железнодорожной станции Крюково.

С начала движения до окончания массовых перевозок меняются маршруты наземного транспорта.

Остановка «Метро «Выхино» для автобусов № 79, 232, 247, 722, 747, 772, 821, 841, 855, 872, 893 и троллейбусов № 30, 64 – отменяется. Посадка и высадка – на остановке «Вешняковская улица, 41».

Автобусы № 285, 615, 620 вместо метро «Выхино» будут следовать до остановки «Снайперская улица». Также остановка «Метро «Выхино» отменяется для автобуса № 613. Посадка и высадка – на остановке «Снайперская улица».

Автобусы № 821, 841, 855, 872, 893 будут следовать по Новоухтомскому шоссе, улице Молдагуловой и Вешняковской улице вместо магистрали Вешняки-Люберцы и Косинской улицы.

Остановка «Метро «Щелковская» для автобусов № 52, 68, 97, 171 в сторону области – переносится на 20 метров вперед.

Остановка «Новокосино» (высадка) для троллейбуса № 75 переносится на 500 метров назад и совмещается с остановкой «Салтыковская улица» для автобусов № Э1, Э2, Э3, 706, 760.

Первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе для автобусов № 706, 760 при следовании от 2-го Московского крематория отменяется.

Автобусы № 706 с начала движения будут следовать до 2-го Московского крематория. В сторону станции метро «Выхино» автобусы поедут по улице Старый Гай и Вешняковской улице (по аналогии с маршрутом-экспрессом). При следовании к метро «Выхино» организуются остановки: «Улица Старый Гай, 1», «Поликлиника», «Управа района Вешняки». Остановка «Метро «Новокосино» при следовании к 2-му Московскому крематорию переносится к дому № 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище», организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.

Автобусы № 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория. Посадка у метро «Щелковская» переносится на 50 метров назад – к дому 56 по Щелковскому шоссе. Остановка «Метро «Новокосино» в сторону 2-го Московского крематория переносится к дому 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище», организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.

Маршрут автобуса № 560 «Метро «Новокосино» – 2-й Московский крематорий» в эти дни работать не будет. Для проезда пользуйтесь экспрессами № Э1, Э2, Э3 и автобусами № 706, 760.

На маршруте автобуса № 510 при следовании к Домодедовскому кладбищу отменяются остановки «Воеводино» и «Шишкино» и вводится остановка «Колычево» (для посетителей на личном автотранспорте).

Отменяется остановка «Метро «Улица Академика Янгеля» для автобусов № 118, 249, 462, 668, 864, 906 и троллейбуса № 40 по дублеру Варшавского шоссе при следовании из центра. Остановки будут расположены: для автобуса № 462 – на одноименной остановке автобусов № 241, 249, 668, 797 и троллейбуса № 40 (у северного вестибюля метро) на дублере Варшавского шоссе; для автобусов № 118, 864, 906 ‒ на одноименной остановке автобусов № 643, 675, 680, 682 на улице Академика Янгеля. Маршрут автобуса № 906 продлевается до конечной остановки «Улица Академика Янгеля».

Автобусы № 819 в сторону Щербинского кладбища вместо Молодцовского проезда поедут по улице Маршала Савицкого – отменяются остановки «Тепличное хозяйство», «Садоводческое товарищество» и «Клубничные поля».

Отменяется остановка «Метро «Теплый Стан» для автобусов № 235, С2 и троллейбусов № 72, 81 по Профсоюзной улице при следовании из центра. Посадка в автобусы № 235, С2 переносится на 240 метров вперед – за перекресток с улицей Теплый Стан, на действующую остановку автобусов № 37, 767, 781, 804.

Остановка «Метро «Тушинская» для автобуса № 741 переносится на 100 метров вперед и совмещается с остановкой автобуса № Э.

Посадка и высадка у метро «Тушинская» для автобусов № 2, 210, 614, 631, 640 переносится к дому 13 по проезду Стратонавтов.

Автобусы № 865 с начала движения будут следовать от Перепечинского кладбища до метро «Сходненская» вместо метро «Планерная» (после МКАД по улице Свободы, Химкинскому бульвару до станции метро «Сходненская»), при этом посадка в сторону Перепечинского кладбища – остается у метро «Планерная». В эти дни остановка «Метро «Планерная» для автобуса № 865 переносится к дому 5 по Планерной улице и совмещается с остановкой автобуса № Э1.

Посадка в автобусы № 90, 200, 233, 283, 284, 851, 857, 958 переносится к дому 11 по Фестивальной улице (к северному вестибюлю) и совмещается с остановкой автобусов №№ 173, 199 для посадки.

Маршруты автобуса № 930, Д и троллейбуса № 58 в эти дни работать не будут.

7 мая

Организуются дополнительные маршруты до кладбищ:

‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Рязанский проспект» ‒ Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э1 «Метро «Юго-Западная» ‒ Востряковское кладбище»;
– автобус-экспресс № Э2 «Метро «Озерная» – Востряковское кладбище»;
‒ автобус-экспресс № Э2 «Станция Щербинка ‒ Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте);
– автобус-экспресс № Э2 «Колычево – Домодедовское кладбище» (для посетителей на личном автотранспорте).

Автобусы № 706 и 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория.

В дополнение к маршрутам № 706 и 760 до Николо-Архангельского кладбища и 2-го Московского крематория организуется работа маршрута автобуса № 560 (от метро «Новокосино»).

На маршруте автобуса № 510 при следовании к Домодедовскому кладбищу отменяются остановки «Воеводино» и «Шишкино» и вводится остановка «Колычево» (для посетителей на личном автотранспорте).

9 мая и 16 июня

Организуются дополнительные маршруты до кладбищ:

‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Рязанский проспект» ‒ Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э «Метро «Юго-Западная» ‒ Востряковское кладбище» с остановкой у метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;
‒ автобус-экспресс № Э2 «Станция Щербинка ‒ Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки (для посетителей на личном автотранспорте);
‒ автобус № 531к «Метро «Теплый Стан» – Санаторий «Десна» (в поостановочном режиме по трассе маршрута № 531) – до кладбища Ракитки.


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Теги: 
транспорт  наземный транспорт 

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