Как будет работать наземный транспорт в Москве на Пасху

27 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь на 28 апреля работа основных маршрутов наземного транспорта продлевается до 3 часов 30 минут.



Центральный административный округ:

автобусы № м1, м2, м3, м5, м6, т3, т18, т56, т71, т79, 608, 632

троллейбусы № м4, 20, 22, 28, 41, 54

трамваи № 24, 26, 35, 39, 46, 50.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № Б, н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, м10, н11, 15, трамвая № 3.



Северо-Восточный административный округ:

автобусы № м2, т3, т18, т56, т79, 124, 185, 238, 605, 685, 696, 774, 836

троллейбусы № 76, 80

трамваи № 11, 17, 50

электробусы № т73.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н6, м10, 15.



Восточный административный округ:

автобусы № м3, 3, 21, 52, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 716, 792, 841, 855, 872

троллейбусы № 22, 41, 64, 77

трамваи № 11, 24, 36, 46, 50.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н3, н4.



Юго-Восточный административный округ:

автобусы № м89, 29, 81, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 670 (до метро «Кожуховская»), 703 (до Курьяново), 728, 749, 841

троллейбусы № 38, 74

трамваи № 24, 35, 46, 50.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н4, н5, н7.



Южный административный округ:

автобусы № м1, м5, м6, т71, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 632, 670 (до метро «Кожуховская»), 680, 682, 738, 765

троллейбусы № м4, 11к, 40, 52, 72

трамваи № 26, 35, 39.

Сохраняется работа ночных маршрутов: автобуса № н5, н11, трамвая № 3.



Юго-Западный административный округ:

автобусы № м1, м5, 103, 108, 130, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 737, 752, 767, 804, 895

троллейбусы № м4, 28, 34, 52, 72, 85

трамваи № 26, 39.

Сохраняется работа ночного маршрута автобуса № н11.



Западный административный округ:

автобусы № м1, м2, т19, 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 507, 611, 642, 688, 715, 720, 733, 752, 767, 794, 830, 950

троллейбусы № м4, 17, 28, 34, 54.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н2, н11.



Северо-Западный административный округ:

автобусы № м1, м6, т19, 2, 210, 267, 268, 400т, 614, 652

троллейбусы № 20, 43, 59, 70

трамваи № 6, 21, 28, 30.

С 21:00 27 апреля до 3:30 28 апреля автобусы № 2 от метро «Тушинская» будут заезжать в Рождествено.



Северный административный округ:

автобусы № м1, м6, т3, т19, т56, т79, 65, 70, 90, 149, 167, 200, 283, 400, 677, 774, 857

троллейбусы № 20, 43, 57, 58, 59, 70

трамваи № 6, 27, 28, 30.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н1, м10.



Троицкий и Новомосковский административные округа:

автобусы № 32, 108, 507, 531, 577, 611, 636, 720, 737, 804, 863, 892, 895, 950.



Зеленоградский административный округ:

автобусы № 400, 400т.

Развоз прихожан зеленоградских храмов – по окончании службы:

– от Храма Святителя Филарета – автобусами № 9, 11, 29

– от Никольского храма – автобусами № 1, 2, 12, 19

– от храма Александра Невского – автобусами № 5, 16.



Метро и Московское центральное кольцо будут работать до 2:00.