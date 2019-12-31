30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь изменится график работы наземного общественного транспорта Москвы. Некоторые маршруты будут работать всю ночь, еще у части маршрутов график работы продлен до 03:30 утра.



Автобусы № КМ, м5, т18, т19, т34, т41, т71, 2, 52, 70, 112, 127, 130, 149, 200, 203, 209, 220, 224, 283, 400, 531, 605, 652, 670 (до метро «Кожуховская»), 688, 696, 714, 716, 752, 774, 836, 841, 855, 857, 863, 895, 950к; а также трамваи № 6, 11, 17, 24, 26, 27, 28, 50; электробусы № т17, т56, т73, т76 и троллейбусы № 11к, 20, 28, 43, 52, 54, 58, 59, 72, 74 будут работать в течение всей новогодней ночи.



Кроме того, автобусы № 035, м1+м27, м2, м3, м6, м27, м89, т3, т13, т38, т79, 3, 11, 21, 29, 32, 42, 65, 77, 86, 88, 90, 101, 103, 108, 120, 124, 133, 157, 158, 167, 185, 192, 202, 210, 213, 214, 217, 223, 227, 236, 238, 242, 247, 259, 267, 268, 274, 289, 295, 296, 400т, 507, 577, 608, 611, 614, 623, 625, 636, 642, 645, 655, 664, 669, 677, 680, 682, 685, 703 (до Курьяново), 715, 720, 728, 733, 737, 738, 765, 767, 792, 794, 796, 804, 830, 864, 872, 904, 1002; трамваи № 21, 30, 36, 38, 39, 46, 47 и троллейбусы № 40, 57, 64, 70, 77, 85 будут работать до 03:30 утра.



С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на наземном общественном транспорте будет бесплатным.