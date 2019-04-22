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Город (Москва и область)     22.04.2019 19:47

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху

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Теги:  общественный транспорт  Пасха  график работы 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь с 27 на 28 апреля.

Работа метрополитена и МЦК будет продлена до 02:00 ночи. Кроме того, ранее сообщалось, что будет продлена работа 160 маршрутов наземного общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы на этих маршрутах будут перевозить пассажиров до 03:30 утра.

Кроме того, от станций метро и пригородных остановок электричек до крупных кладбищ будут запущены 38 бесплатных автобусных маршрутов. Интервалы движения составят от 1 до 5 минут. Бесплатные маршруты будут работать 28 апреля, а также 5 и 7 мая.


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Теги: 
общественный транспорт  Пасха  график работы 

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