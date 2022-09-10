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Город (Москва и область)     10.09.2022 08:15

Как будет работать транспорт в Москве в День города

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Теги:  День города  общественный транспорт  метро  режим работы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 10 и 11 сентября в Москве изменится режим работы общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что для проведения праздничных мероприятий, в разных районах города будет перекрыто или ограничено движение транспорта по ряду улиц. В связи с этим изменится ряд маршрутов общественного транспорта.

Кроме того, в дни празднования Дня города, в ночь с 10 на 11 сентября метро и МЦК будут работать круглосуточно.

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Теги: 
День города  общественный транспорт  метро  режим работы 

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