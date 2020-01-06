6 января. Mossovetinfo.ru – Работа городского транспорта в Москве будет продлена в Рождественскую ночь - с 6 на 7 января. Метро и МЦК будут работать до двух ночи. Также до двух часов ночи продлено время движения поездов МЦД и пригородного сообщения.



До трех ночи 7 января будут работать автобусы на 168 маршрутах. Также развозить пассажиров будет автобусы 13 регулярных ночных маршрутов.