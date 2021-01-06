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Город (Москва и область)     06.01.2021 14:25

Как будет работать транспорт в Москве в Рождество

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Теги:  Рождество  транспорт  праздники 

6 января. Mossovetinfo.ru - Транспорт в Москве продлит работу в рождественскую ночь - с 6 на 7 января. Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) продлят работу до двух часов ночи.

168 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи. Кроме того, в городе работают 15 ночных маршрутов.

С конечных станций Московских центральных диаметров (МЦД) назначены дополнительные ночные поезда.

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Теги: 
Рождество  транспорт  праздники 

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