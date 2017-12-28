28 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогодние праздники будут длиться 10 дней - с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. На работу россияне пойдут 9 января.



На другие праздники россияне будут отдыхать следующим образом:



День защитница Отечества - с 23 по 25 февраля;

Международный женский день - с 8 по 11 марта;

Праздник Весны и Труда - с 29 апреля по 2 мая;

День Победы - 9 мая;

День России - с 10 по 12 июня;

День народного единства - с 3 по 5 ноября.