7 сентября. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно.
В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК закрываться не будут. Наземный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.
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