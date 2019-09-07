7 сентября. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно.



В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК закрываться не будут. Наземный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.