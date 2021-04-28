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Город (Москва и область)     28.04.2021 10:02

Как будут работать центры «Мои документы» с 1 по 10 мая

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Теги:  Мои документы  выходные  майские праздники  график работы 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — График работы центров госуслуг «Мои документы» изменится с 1 по 10 мая, в связи с «длинными» выходными, сообщается на портале mos.ru.

В праздничные дни 1 и 9 мая прием посетителей в центрах госуслуг осуществляться не будет.

В остальные дни с 1 по 10 мая график работы центров «Мои документы» будет обычным, районные центры будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Сотрудники МВД РФ, которые оказывают услуги в центрах «Мои документы», 30 апреля будут работать с 09:00 до 15:45, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая будут принимать посетителей по обычному графику.

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Теги: 
Мои документы  выходные  майские праздники  график работы 

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