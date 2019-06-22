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Город (Москва и область)     22.06.2019 10:12

Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

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Теги:  метро  метрополитен  транспорт 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Движение не некоторых улицах на западе Москвы ограничено 22 и 23 июня в связи с закрытием участка Филевской линии метро. Схема движения изменена в районах Филевский парк и Дорогомилово.

Для проезда бесплатных компенсационных автобусов введена выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Проезд по выделенной полосе разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений ограничен.

Кроме того, введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах:

- Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до наб. Тараса Шевченко);
- участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская);
- наб. Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);
- разворотной площадке в районе д.2к1 по ул. Новозаводская.

Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улице при движении от Бережковской набережной.


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Теги: 
метро  метрополитен  транспорт 

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