27 сентября. Mossovetinfo.ru – В ходе работ по благоустройству площади Киевского вокзала, на площади и на прилегающих улицах изменится схема движения транспорта, сообщается на портале «Московский транспорт».



На площади появится 12 остановок общественного транспорта, с каждой из которых автобусы и электробусы будут уезжать в одном направлении. Все остановки размещены максимально близко к выходам из метро. В дальнейшем для пешеходов будут организованы навесы от непогоды. Кроме того, с Бережковской набережной к Киевскому вокзалу организован новый проезд, который позволит ряду маршрутов сократить время в пути в часы пик на 15 минут.



Для такси будет организовано пять специальных стоянок, три из них появятся возле вокзала, еще две – возле ТЦ «Европейский».



Для тех, кто пользуется личным транспортом, доступны две парковки: одна у входа в вокзал, вторая ближе к торговому центру. Кроме того, доступна парковка внутри ТЦ «Европейский». Для быстрой посадки и высадки пассажиров организованы две зоны кратковременной остановки.



Для электробусов на площади установлено 9 зарядных станций, кроме того, в районе парковки у торгового центра будут установлены 4 зарядные станции для электромобилей. Помимо этого, на площади появятся пункты проката электровелосипедов и электросамокатов.



Для пассажиров будет установлена навигация со схемами вокзала и окрестностей, а также экраны с информацией о всех видах транспорта.



На прилегающих улицах появятся новые пешеходные переходы, там, где они востребованы, перекрестки стали более компактными, на них улучшена видимость, на улицах появились парковочные карманы.



На улицах Можайский Вал, 2-ой Брянский переулок, Брянская, Студенческая, Киевская, Можайский переулок, 6-ой Можайский переулок, Дохтуровский переулок, Платовская, Резервный проезд, улица Дунаевского и Кутузовский переулок разрешенная скорость движения сокращена до 40 километров в час.



На Смоленской улице появятся выделенные полосы для общественного транспорта, зона для стоянки туристических автобусов, левый поворот со Смоленской улицы на улицу Плющиха оставят только для общественного транспорта.



В районе Дорогомиловского рынка между Дохтуровским переулком и Студенческой улицей создана новая пешеходная зона.



На Большой Дорогомиловской улице ко 2-му Брянскому переулку перенесен разворот в сторону области, кроме того, на развороте установлен светофор. На протяжении почти всей улицы организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Также организован дублер, позволяющий съехать во дворы или припарковаться, не мешая транзитному движению. В дальнейшем между встречными потоками появятся разделители.