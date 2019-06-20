20 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд автобусных маршрутов в ТиНАО изменится с 21 июня в связи с открытием четырех новых станций Сокольнической линии метро, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».



Изменения затронут 25 маршрутов. В основном маршруты изменятся таким образом, чтобы обеспечить жителям ТиНАО доступ к новым станциям метро. Полный список изменений опубликован здесь.



Новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве в четверг, 20 июня. На участке расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Новые станции улучшат транспортную доступность нескольких районов ТиНАО.