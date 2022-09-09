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Город (Москва и область)     09.09.2022 08:11

Как принять участие в программе «Миллион призов»

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Теги:  выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы депутатов муниципальных образований. Проголосовать можно будет как на избирательном участке, так и онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Принять решение, как голосовать, можно прямо в дни выборов.

Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Сделать выбор в с помощью ДЭГ можно с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков в 20:00 11 сентября.

Москвичи, которые проголосуют с помощью ДЭГ, могут принять участие в программе «Миллион призов» и выиграть призовые баллы, которые потом можно будет обменять в магазинах партеров акции.

Как принять участие в программе «Миллион призов»:

— Уникальный код участника должен был прийти москвичам, которые могут принять участие в голосовании, в период с 1 по 7 сентября 2022 года. Проверить, можете ли вы принять участие в акции, можно на ее сайте.

— Примите участие в электронном дистанционном голосовании.

— Следите за розыгрышами 10, 11 и 12 сентября. Всего будет разыграно более 600 000 призов. Можно выиграть 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 призовых баллов или один из 100 автомобилей. 1 балл = 1 рублю.

— Победителям придет СМС-сообщение. Активировать уникальные коды и получить призовые баллы можно будет до 26 сентября. Обменять баллы можно будет до середины декабря.

Подробные условия участия впрограмме «Миллион призов» опубликованы на официальном сайте акции.

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Теги: 
выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

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