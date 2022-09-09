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Город (Москва и область)     09.09.2022 08:04

Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

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Теги:  выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы депутатов муниципальных образований. Выборы проходят с 9 по 11 сентября.

Можно будет проголосовать как на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале mos.ru. Принять решение, как голосовать, можно прямо в дни выборов. Сделать выбор в онлайн-формате будет с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, нужно иметь полную учетную запись на mos.ru.

Учетная запись может не подойти, если она неполная или в ней не хватает данных, например, не указан паспорт, телефон или СНИЛС. Изменения, позволяющие принять участие в выборах, можно было внести до 30 августа. Те, кто не пройдет проверку, смогут проголосовать на избирательных участках.

Когда кто-то получает бюллетень (электронный или бумажный — неважно), информация об этом мгновенно появляется в электронном списке избирателей, и последующие попытки голосовать блокируются. Таким образом, получить бюллетень второй раз не получится: ни на участке, ни онлайн.

Как проголосовать с помощью ДЭГ:

— Зайдите в личный кабинет на mos.ru. Проголосовать можно со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с доступом в интернет.

— Подтвердите личность

Для доступа к бюллетеню с 08:00 9 сентября до 19:59 11 сентября войдите в личный кабинет на mos.ru. Перед загрузкой электронного бюллетеня вы получите СМС c цифровым кодом. Сообщение придет на номер телефона, который вы указали в своем личном кабинете на mos.ru. Введите код из СМС в специальное поле, и бюллетень откроется.

— Проголосуйте

Поставьте галочки напротив выбранных кандидатов и нажмите кнопку «Проголосовать».

Система выдает электронные бюллетени до 19:59 11 сентября. Если избиратель получил бюллетень в последнюю минуту, есть дополнительное время, чтобы сделать выбор. После 20:15 11 сентября система перестанет принимать голоса.

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Теги: 
выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

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