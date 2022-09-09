9 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы депутатов муниципальных образований
. Выборы проходят с 9 по 11 сентября.
Можно будет проголосовать как на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале mos.ru. Принять решение, как голосовать, можно прямо в дни выборов. Сделать выбор в онлайн-формате будет с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.
Чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, нужно иметь полную учетную запись на mos.ru.
Учетная запись может не подойти, если она неполная или в ней не хватает данных, например, не указан паспорт, телефон или СНИЛС. Изменения, позволяющие принять участие в выборах, можно было внести до 30 августа. Те, кто не пройдет проверку, смогут проголосовать на избирательных участках.
Когда кто-то получает бюллетень (электронный или бумажный — неважно), информация об этом мгновенно появляется в электронном списке избирателей, и последующие попытки голосовать блокируются. Таким образом, получить бюллетень второй раз не получится: ни на участке, ни онлайн.
Как проголосовать с помощью ДЭГ:
— Зайдите в личный кабинет на mos.ru. Проголосовать можно со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с доступом в интернет.
— Подтвердите личность
Для доступа к бюллетеню с 08:00 9 сентября до 19:59 11 сентября войдите в личный кабинет на mos.ru. Перед загрузкой электронного бюллетеня вы получите СМС c цифровым кодом. Сообщение придет на номер телефона, который вы указали в своем личном кабинете на mos.ru. Введите код из СМС в специальное поле, и бюллетень откроется.
— Проголосуйте
Поставьте галочки напротив выбранных кандидатов и нажмите кнопку «Проголосовать».
Система выдает электронные бюллетени до 19:59 11 сентября. Если избиратель получил бюллетень в последнюю минуту, есть дополнительное время, чтобы сделать выбор. После 20:15 11 сентября система перестанет принимать голоса.