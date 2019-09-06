6 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в режиме работы общественного транспорта Москвы произойдут изменения, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
Сообщается, что у ряда маршрутов наземного общественного транспорта изменятся маршруты движения, в вечернее время автобусы некоторых маршрутов могут следовать с увеличенными интервалами. Кроме того, некоторые маршруты временно работать не будут. Ознакомится со всеми изменениями в работе наземного общественного транспорта можно здесь.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК будут работать круглосуточно. Кроме того, сообщалось, что ряд улиц в Москве будет перекрыт во время празднования Дня города в связи с проведением праздничных мероприятий.
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