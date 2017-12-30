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Город     30.12.2017 11:02

Как работает почта в праздники в Москве

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Теги:  Почта России  праздники  Новый год-2018  почта  график работы 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогодние праздники главпочтамт Москвы (ул. Мясницкая, д. 26) будет круглосуточно открыты для посетителей за исключением промежутка времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Режим работы остальных отделений почты России в Москве

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

Отделения с круглосуточным режимом работы (ул. Уральская, д.1 и Смоленская пл., д.13/21) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00. 3 и 8 января эти отделения будут работать с 8:00.

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.


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Карта места

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Теги: 
Почта России  праздники  Новый год-2018  почта  график работы 

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