30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогодние праздники главпочтамт Москвы (ул. Мясницкая, д. 26) будет круглосуточно открыты для посетителей за исключением промежутка времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.



Режим работы остальных отделений почты России в Москве



31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.



Отделения с круглосуточным режимом работы (ул. Уральская, д.1 и Смоленская пл., д.13/21) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00. 3 и 8 января эти отделения будут работать с 8:00.



1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране.



3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.