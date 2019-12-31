31 декабря. Mossovetinfo.ru – График работы городских учреждений Москвы изменится в дни новогодних праздников, с 1 по 8 января.



Центры госуслуг «Мои документы» с 1 по 8 января будут закрыты, но взамен в каждом округе будет работать дежурный центр.



Дежурные офисы госуслуг будут работать со 2 по 6 и 8 января с 11:00 до 20:00. В них можно будет получить документы о рождении и смерти, зарегистрировать отцовство, а также подать заявление на оформление соцкарты и получить временный единый социальный билет для бесплатного проезда на общественном транспорте.



Молодожены смогут пожениться в новогодние праздники во Дворе бракосочетаний № 1 (Грибоедовский ЗАГС) 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 — 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 — 4 и 7 января. Кроме того, во всех трех Дворцах бракосочетания можно будет 3, 4 и 7 января подать заявления на регистрацию брака. Зарегистрировать рождение ребенка в дни новогодних каникул можно будет во всех окружных отделах ЗАГС с 3 по 6 января.



Поликлиники в новогодние праздники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, в этот же период будет оказываться помощь на дому. Вызвать врача на дом можно будет до 15:30. Травмопункты при поликлиниках будут работать по утвержденному графику, либо в часы работы поликлиник, либо круглосуточно.



В детских поликлиниках в новогодние праздники с 09:00 до 14:30 можно будет вызвать врача на дом. Дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно, остальные аптеки – по графику праздничного дня. Аптечные пункты при поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00. 4 января аптечные пункты, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций.



Центры социального обслуживания и центры социальной помощи семье и детям 1, 2, 5, 7 января будут работать с 09:00 до 18:00, а 3, 4, 6, 8 января - с 09:00 до 20:00.



Центры содействия семейному воспитанию с 1 по 8 января будут работать с 09:00 до 18:00.



Сервисные центры «Московский транспорт» будут работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в обычном режиме. 1 и 7 января будут выходными.



Ветеринарные лечебницы, а также Государственный центр экстренной ветеринарной помощи в новогодние праздники будут работать в обычном режиме.



Также ранее сообщалось об изменении графика отделений «Почты России» в Москве в дни новогодних праздников.