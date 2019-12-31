31 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников - с 1 по 8 января - в Москве изменится график работы городских поликлиник.
Поликлиники в новогодние праздники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, в этот же период будет оказываться помощь на дому. Вызвать врача на дом можно будет до 15:30. Травмопункты при поликлиниках будут работать по утвержденному графику, либо в часы работы поликлиник, либо круглосуточно.
В детских поликлиниках в новогодние праздники с 09:00 до 14:30 можно будет вызвать врача на дом. Дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно, остальные аптеки – по графику праздничного дня. Аптечные пункты при поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00. 4 января аптечные пункты, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций.
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