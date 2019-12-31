31 декабря. Mossovetinfo.ru – График работы центров госуслуг «Мои документы» изменится в дни новогодних праздников. Центры госуслуг «Мои документы» с 1 по 8 января будут закрыты, в каждом округе будет работать дежурный центр.
Дежурные офисы госуслуг будут работать со 2 по 6 и 8 января с 11:00 до 20:00. В них можно будет получить документы о рождении и смерти, зарегистрировать отцовство, а также подать заявление на оформление соцкарты и получить временный единый социальный билет для бесплатного проезда на общественном транспорте.
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