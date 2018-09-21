22 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 22 сентября в Москве ожидается теплая, ясная погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.