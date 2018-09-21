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Город (Москва и область)
22.09.2018, 11:11
Московские власти установили сумму прожиточного минимума в столице
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы установило размер прожиточного минимума в столице по итогам II квартала 2018 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном порт...
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Город (Москва и область)
22.09.2018, 11:03
Какая погода будет в Москве 22 сентября
22 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 22 сентября в Москве ожидается теплая, ясная погода, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве составит +24…+26°, в П...
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 19:19
Собянин назначил глав департаментов
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав департаментов московского правительства, соответствующие указы опубликованы на официальном портале мэра и прав...