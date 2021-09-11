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Город (Москва и область)     11.09.2021 08:47

Какие мероприятия пройдут на ВДНХ в День города

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Теги:  ВДНХ  День города  праздники 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках празднования Дня города 11 и 12 сентября на ВДНХ состоятся экскурсии, лекции, кинопоказы и концерты, сообщается на портале mos.ru.

Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, по предварительной регистрации, однако на некоторые мероприятия необходимо будет приобрести билеты.

С 12:00 до 22:00 в Зеленом театре пройдет концерт современной музыки. Он будет разделен на три части, на каждую из них нужно будет пройти отдельную онлайн-регистрацию. В концерте примут участие Данила Луковкин и кавер-группа Boom Brass Band, Агнесса Королева и кавер-группа SOHO, группа «Ундервуд», Митя Фомин, Ваня Дмитриенко и Manizha. Трансляция концерта будет вестись на большом экране, который установят на Центральной аллее.

Также концерты пройдут в павильонах «Армения» и «Космос».

Различные мероприятия для детей пройдут на «Робостанции» на площадках «Детского посольства» и в «Союзмультпарке». Детей ожидают мастер-классы, спортивные игры, мультдискотека, научные шоу с участием роботов, химическое и мыльное шоу.

В Музее кино пройдут кинопоказы фильмов о Москве, лекции об истории Москвы и об образе Москвы в кино и мультипликации.

Все музеи, расположенные на территории ВДНХ, в праздничные дни проведут бесплатные экскурсии. Зарегистрироваться на них можно на официальном сайте выставки.

В субботу, 11 сентября, ВДНХ станет одной из площадок, на которой будет запущен праздничный фейерверк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города.

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Теги: 
ВДНХ  День города  праздники 

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